أيمن الشريعي يكشف حقيقة رحيل أقطاي وحامد عن إنبي

أكد أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، أن النادي لم يتلق أي عروض رسمية تخص رحيل الثلاثي أقطاي عبدالله وحامد عبدالله وعلي محمود خلال الفترة الحالية، مشددًا على استمرارهم مع الفريق.

وأوضح الشريعي خلال ظهوره في برنامج “الناظر” أن عقد اللاعب محمود عبد المنعم كهربا مع إنبي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مؤكدًا في الوقت نفسه أن النادي يرحب باستمراره وفقًا لظروف وإمكانيات الفريق.

وأضاف رئيس إنبي أن قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي كان بمثابة “مسكن” للأزمة وليس حلًا جذريًا، مشيرًا إلى رفضه تكرار هذا القرار مجددًا في المسابقات المقبلة، وضرورة إيجاد حلول أكثر استقرارًا لمنظومة الدوري المصري.