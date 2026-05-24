بفستان الزفاف .. عروس ترسم البسمة على وجه جدتها بالمستشفى في مشهد أبكى الملايين | شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو إنسانيًا ومؤثرًا لعروس تفاجئ جدتها بزيارتها في المستشفى، وهي ترتدي فستان زفافها برفقة زوجها.

وجاءت هذه الزيارة بعدما منعت الوعكة الصحية الجدة من مغادرة فراش المرض ومشاركة حفيدتها فرحة ليلة العمر داخل قاعة الأفراح.

وغمرت الفرحة والدموع الجدة فور رؤية حفيدتها تطل عليها بالفستان الأبيض والتاج.

ولاقى المقطع، المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، تفاعلًا واسعًا من المتابعين، الذين دعوا للجدة بالشفاء العاجل، وللعروسين بحياة زوجية سعيدة.