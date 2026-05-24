ماشي ورايا وبيضايقني .. فتاة توثق لحظة مُرعبة أثناء مُطاردة شاب لها ومحاولة سرقتها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة شابة تُدعى “ش”، توثق خلاله تعرضها لمضايقة واعتداء من أحد الشباب أثناء سيرها في منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة.

وأظهر الفيديو استغاثة الفتاة بعد أن لاحظت أن الشاب يتتبعها في الشارع، حيث قامت بتصويره لتهديده وإيقافه عن ملاحقتها، مهددة بنشر المقطع على صفحة وزارة الداخلية.

ووفقًا لروايتها في الفيديو المتداول، فقد حاول الشاب الإمساك بيدها والاعتداء عليها، إلى جانب محاولته سرقة مشغولاتها الذهبية قبل أن تتمكن من توثيق الواقعة.

من جانبها، بدأت الجهات المختصة فحص مقطع الفيديو المتداول للتحقق من ملابساته وظروفه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت الواقعة.