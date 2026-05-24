البراز الأحمر ومدى خطورته .. أسباب مثيرة للقلق

يُعد نزيف البواسير من أكثر أسباب ظهور البراز باللون الأحمر الفاتح شيوعًا لدى البالغين.

ومن أكثر الأسباب المُثيرة للقلق حدوث نزيف في الجهاز الهضمي، والذي يظهر غالبًا على هيئة براز داكن أو أسود، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى ظهور دم أحمر فاتح في البراز، وهو ما يستدعي تقييمًا طبيًا عاجلًا.

أما لدى الرضع، فإن السبب الأكثر شيوعًا هو الشق الشرجي أو التمزق في الأنسجة المحيطة بفتحة الشرج.

وتشمل الأسباب الأخرى المحتملة لوجود دم أحمر فاتح في البراز ما يلي:

-التهابات الأمعاء.

-أمراض الأمعاء الالتهابية مثل داء كرون والتهاب القولون التقرحي.

-نزيف الرتوج.

-الأورام.

-التشوهات الشريانية الوريدية، وهي اتصالات غير طبيعية بين الشرايين والأوردة في جدار الأمعاء قد تتمزق وتسبب النزيف.

كما أن النزيف الشديد الناتج عن قرحة في المريء أو المعدة أو الاثني عشر قد يؤدي أيضًا إلى ظهور البراز باللون الأحمر بدلًا من الأسود، إذا لم يكن هناك وقت كافٍ لهضم خلايا الدم الحمراء.

ومن ناحية أخرى، قد تتسبب بعض الأطعمة والمواد الملونة، مثل ألوان الطعام الحمراء والبنجر، في إعطاء البراز لونًا مائلًا إلى الأحمر دون وجود نزيف فعلي.



