حي جنوب الغردقة يشن حملة لرفع إشغالات الممشى السياحي والحفاظ على المظهر الحضاري

واصل حي جنوب الغردقة حملاته الميدانية المكثفة لرفع الإشغالات والتعديات بالممشى السياحي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، بضرورة الحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة والتصدي لأي مخالفات تؤثر على المظهر الجمالي للمناطق السياحية.

وفي هذا الإطار، كلف اللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة، الأستاذ محمد راشد سكرتير الحي وقسم المتابعة الميدانية، بتنفيذ جولة تفقدية مساء اليوم السبت بالممشى السياحي، لمتابعة الحالة العامة ورصد أي مخالفات أو تجاوزات تعيق حركة المواطنين أو تخل بالمظهر الحضاري للمنطقة.

وأسفرت الحملة عن ضبط ورفع عدد من حالات الإشغال داخل الممشى السياحي، إلى جانب رصد بعض المخالفات الأخرى، حيث جارٍ التنسيق بشأنها مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأوضح اللواء أحمد جبر أن بعض أصحاب المحال التجارية والكافتيريات قاموا بافتراش واجهات المحال بالكراسي والمنتجات وتجاوز المساحات المخصصة لهم بالمخالفة للتراخيص الصادرة، مؤكدًا أن أجهزة الحي تعمل على إزالة كافة الإشغالات بشكل فوري، خاصة في المناطق التي تشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة بالممشى السياحي.

وأكد رئيس حي جنوب الغردقة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مع التشديد على الالتزام الكامل بالمساحات المحددة وفقًا لتراخيص الإشغال، حفاظًا على الانضباط العام وتحقيق السيولة داخل الممشى السياحي.

كما شدد اللواء أحمد جبر على استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة، خاصة بمناطق التطوير داخل نطاق الحي، مع توجيه إنذارات وتنبيهات لأصحاب المحال والكافتيريات بضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة وعدم التعدي على حرم الطريق أو المساحات العامة.

وأشار إلى أن الحملات تأتي ضمن خطة المحافظة لإظهار مدينة الغردقة بالمظهر الحضاري اللائق بها كواحدة من أهم المقاصد السياحية العالمية، مع الحفاظ على الهوية الجمالية والتنظيمية للمناطق السياحية والخدمية.