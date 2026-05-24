عاوزين حقه.. اليوم أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة نجل عمته في المنوفية

تشهد محكمة شبين الكوم اليوم أولي جلسات محاكمة قاتل نجل عمته بقرية كفر السنابسة بمركز منوف في محافظة المنوفية.

وحضرت أسرة المجني عليه عبد الرحمن أمام المحكمة لحضور أولي جلسات المحاكمة.

وقالت شقيقة المجني عليه، أن شقيقها أخذ غدرا علي يد نجل عمته حيث تعدي عليه بسلاح أبيض في الشارع دون سبب.

وأوضحت أن شقيقهم كان السند والداعم لهم وكان يساعدهم علي المعيشة حيث كان يعمل ويساعد أسرته.

وطالبت الأسرة بحق نجلهم ومعاقبة نجل عمتهم لانتقامه من شقيقهم وقتله.

تعود تفاصيل الواقعة إلي شهر فبراير تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة منوف، يفيد بمصرع شاب في قرية كفر السنابسة، على يد نجل عمته قبل أذان المغرب.وبالانتقال؛ تبين مقتل “ع. أ. أ”- 19 سنة، على يد نجل عمته؛ بسبب خلافات الجيرة، وخلافات أسرية، نشبت على أثرها مشادة بينهما، تعدى خلالها المتهم على نجل عمته بآلة حادة “مطواة”، بطعنات نافذة، أودت بحياته في الحال.

فيما تم نقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى منوف، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.