تحقيقات وملفات

شهيدة لقمة العيش.. حكاية فاطمة عاملة يومية لاقت ربها في حادث على الطريق بالمنوفية

كتبت مروة فاضل

تخرج السيدة فاطمة، الأرملة التي ليس لديها أولاد وتعيش بمفردها وكانت تخرج للعمل كعاملة يومية في مزارع السادات من أجل لقمة العيش وتوفير طلبات حياتها حيث أنه كان لا يوجد لها مصدر رزق آخر بعد وفاة زوجها..ولكن يشاء القدر ان تتعرض لحادث ثم تلقي ربها.

الكل حزين

سادت حالة من الحزن بين ابناء عزبة بهجت بمركز أشمون في محافظة المنوفية عقب وفاة الضحية الثالثة في حادث سيارة عمالة علي طريق السادات. 

وفاة الضحية الثالثة

جاء ذلك عقب أيام من إصابة السيدة فاطمة شعبان والتي أصيبت في حادث سيارة عمالة أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 15 آخرين لتعلن المستشفي وفاة السيدة فاطمة متأثرة بإصابتها في الحادث ليرتفع عدد الضحايا إلي 3 متوفيين.

وأكد أهالي قريتها، أن السيدة فاطمة أرملة وليس لديها أولاد وتعيش بمفردها وكانت تخرج للعمل كعاملة يومية في مزارع السادات من أجل لقمة العيش وتوفير طلبات حياتها حيث أنه كان لا يوجد لها مصدر رزق آخر بعد وفاة زوجها. 

وأوضح الاهالي أن السيدة كانت تقوم بتجهيز نجلة شقيقتها لزواجها ولكن كان للقدر كلمة اخري وتوفيت السيدة فاطمة في الحادث ضحية لقمة العيش. 

وانتشرت عبارات النعي علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك مؤكدين أنها كانت سيدة من طراز فريد قضت عمرها وهي تسعى على لقمة عيشها بالحلال، عفيفة النفس، طيبة المعشر، تحب الخير للكل ولا تحمل ضغينة لأحد.

وأكد الأهالي، أنه ​رغم أن السيدة عاشت أيامها الأخيرة بمفردها بعد وفاة زوجها، إلا أن دعوات المحبين أحاطت بها حتى موتها. 

يذكر أن حادث السادات أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 15 اخرين أثنا ء توجههم إلي العمل في احدي مزارع السادات. 

المنوفية السيدة فاطمة ضحية حادث التصادم شهيدة لقمة العيش

