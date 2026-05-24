محافظ القاهرة يتفقد مستودع عين الصيرة للتأكد من توافر أسطوانات البوتاجاز للمواطنين

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اليوم، مستودع بوتاجاز عين الصيرة، وذلك في إطار استعدادات محافظة القاهرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والاطمئنان على توافر أسطوانات البوتاجاز بالكميات الكافية للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة خلال الجولة انتظام العمل بالمستودع وعدم وجود أي معوقات تؤثر على تلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالأسعار الرسمية ومنع أي محاولات للاحتكار أو الاستغلال، مع تكثيف الرقابة اليومية على مستودعات البوتاجاز ومنافذ توزيع السلع.

وأشار محافظ القاهرة إلى رفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة التنفيذية والأحياء ومديريات الخدمات، لضمان توفير احتياجات المواطنين خلال فترة عيد الأضحى، مع استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمنافذ المختلفة للتأكد من توافر السلع والخدمات بصورة مناسبة.

وكان قد تفقد الدكتور إبراهيم محافظ القاهرة،الشركة المصرية للدواجن واللحوم بمساكن عين الصيرة أمام نادي الأبطال، لمتابعة توافر السلع واللحوم والدواجن، والتأكد من انتظام العمل بالمنافذ وتقديم الخدمات للمواطنين بصورة مناسبة، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.



