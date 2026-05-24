جامعة الأزهر تهنئ الدكتور محمد الجابري لاختياره عضوًا بلجنة مراجعة المصحف

تهنئ جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، ونواب رئيس الجامعة، وأمينها العام، وعمداء الكليات، الدكتور محمد أحمد الجابري، مدرس القراءات وعلومها المساعد بكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا؛ لصدور قرار الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، باختياره عضوًا بلجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف.

جامعة الأزهر تهنئ عميد الكلية

كما تهنئ الجامعة كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، برئاسة الدكتور أحمد عبد المرضي، عميد الكلية، على هذا الإنجاز، ولدعمها للكوادرها العلمية وتخريجها أجيالًا من حاملي القرآن الكريم النابغين في علومه، تحقيقًا لموعود الله- تعالى- في قوله: «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ».