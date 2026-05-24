تعرف على أسعار الخضر والفاكهة بأسواق الوادي الجديد اليوم

شهدت أسواق الخضر والفاكهة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد 24 مايو 2026، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، بالتزامن مع توافر كميات كبيرة ومتنوعة من المنتجات الزراعية داخل الأسواق المحلية ومنافذ البيع المختلفة، وسط حركة بيع وشراء منتظمة وإقبال متوسط من المواطنين على شراء احتياجاتهم اليومية.

وأكد عدد من التجار أن الأسواق تشهد وفرة واضحة في المعروض من الخضروات والفاكهة القادمة من المزارع المحلية ومنافذ التوزيع المختلفة، ما ساهم في الحفاظ على توازن الأسعار وعدم حدوث زيادات ملحوظة خلال الفترة الحالية، خاصة مع استمرار الرقابة على الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وسجلت الأسواق إقبالًا ملحوظًا على الخضروات الأساسية التي تعتمد عليها الأسر بشكل يومي في إعداد الوجبات، وفي مقدمتها الطماطم والبطاطس والبصل والخيار والفلفل، إلى جانب زيادة الطلب على بعض أصناف الفاكهة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وجاءت أسعار الخضروات اليوم بأسواق الوادي الجديد كالتالي: تراوح سعر الطماطم بين 25 و30 جنيهًا، بينما سجلت البطاطس 5 جنيهات للكيلوجرام، والبصل الأبيض والأحمر 10 جنيهات، والخيار 25 جنيهًا، والفلفل الرومي 30 جنيهًا، والفلفل الشطة 25 جنيهًا، والكوسة 25 جنيهًا، والجزر 25 جنيهًا، فيما سجل الباذنجان الرومي 15 جنيهًا للكيلوجرام.

أما أسعار الفاكهة، فقد سجل اليوسفي والبرتقال وبرتقال العصير 25 جنيهًا للكيلوجرام، بينما بلغ سعر الموز 35 جنيهًا، والجوافة 50 جنيهًا، والليمون 40 جنيهًا، فيما سجل الكوز العسل والكنتالوب 25 جنيهًا، والتفاح 75 جنيهًا، والعنب 80 جنيهًا للكيلوجرام.