دكتوراه بإعلام القاهرة ترصد معالجة الصحافة المصرية لقضايا الاقتصاد الأخضر

مناقشة دكتوراه

حصلت الباحثة سمر فواز عبد الرحيم محمد على درجة الدكتوراه من كلية الإعلام- جامعة القاهرة، بمرتبة الشرف مع التوصية بالتداول بين الجامعات، عن رسالتها المعنونة: «العوامل المؤثرة على معالجة الصحافة المصرية للسياسات الحكومية الخاصة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر».

وتكوّنت لجنة المناقشة والحكم من: أ.د. عثمان فكري عبد الباقي، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام، جامعة القاهرة، وأ.د. ماجدة عبد المرضي، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام، جامعة القاهرة. ود. محمود بكر، مدير تحرير الأهرام ويكلي ورئيس مجلس إدارة جمعية كتاب البيئة.

وهدفت الدراسة إلى رصد وتحليل معالجة الصحافة المصرية للسياسات الحكومية المرتبطة بقضايا الاقتصاد الأخضر، والكشف عن أبرز العوامل المؤثرة على هذه المعالجة. 

واعتمدت الدراسة على تحليل عينة من الصحف والمواقع الإخبارية المصرية، إلى جانب إجراء مقابلات ميدانية مع عدد من التنفيذيين والمتخصصين في الملفين البيئي والاقتصادي داخل المؤسسات الصحفية؛ بهدف تقييم العوامل المؤثرة على القائمين بالاتصال المعنيين بتغطية قضايا الاقتصاد الأخضر، ومدى انعكاسها على الأداء الصحفي.

وكشفت الدراسة عن عدد من النتائج المهمة، أبرزها تصدّر «قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة» قائمة القطاعات الأكثر تناولًا في التغطية الصحفية بنسبة 50%، يليه قطاع الهيدروجين بنسبة 16%، ثم قطاع المخلفات بنسبة 8%، وإدارة الأراضي بنسبة 8%، وأخيرًا النقل المستدام بنسبة 6%.

كما أظهرت النتائج أن دور «نقل السياسات الحكومية» جاء في مقدمة الأدوار التي اضطلعت بها الصحافة المصرية في تغطية قضايا الاقتصاد الأخضر، مستحوذًا على نسبة 87.2% من إجمالي المواد الصحفية محل الدراسة، فيما جاء دور «المشاركة في صنع القرار الحكومي» في المرتبة الثانية بنسبة 5%، تلاه دور «حلقة الوصل بين واضعي السياسات والمشاركين غير الرسميين» بنسبة 3.6%.

















