اليوم.. النطق بالحكم على العم المتهم بالتعدي على ابنتي شقيقه بالبحيرة

ساندي رضا

تعقد محكمة جنايات دمنهور الدائرة 14، برئاسة المستشار حسام محمد أحمد الصياد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، ضياء محمود محمد السعيد، أيمن صلاح محمد إسماعيل غباشي، أحمد جلال محمد عبد الرحيم، اليوم الأحد، جلسة النطق بالحكم على المتهم بهتك عرض ابنتي شقيقه الصغيرتين بإحدى قرى مركز دمنهور.

وشهدت محكمة جنايات دمنهور، خلال 29 أبريل الماضي، أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة المتهم م. أ. غ، الصادر بحقه حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد، لاتهامه بهتك عرض ابنتي شقيقه الصغيرتين بإحدى قرى مركز دمنهور.

وسلم المتهم نفسه طواعية إلى قوات حرس محكمة جنايات دمنهور، وذلك لتمكينه من اتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة محاكمته حضوريًا، عقب صدور حكم الدائرة 14 بجنايات دمنهور في 27 يناير الماضي، والذي قضى بمعاقبته غيابيا بالسجن المؤبد وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

تعود أحداث القضية إلى شهر أغسطس من العام الماضي، حينما استقبل مأمور مركز شرطة دمنهور بلاغًا من والدة الصغيرتين، تتهم فيه شقيق زوجها -عمهما- باستغلال طفولتهما وترددهما على محله التجاري الكائن بجوار منزلهما بمركز دمنهور، وهتك عرضهما بالقوة، مستغلًا حداثة سنهما التي لم تتجاوز السادسة.

وباشرت الجهات المختصة تحقيقات موسعة في الواقعة، حيث استمعت لأقوال الصغيرتين ووالدتهما، ودعمت التحقيقات بعدة أدلة قانونية حاسمة، حيث أكدت تحريات المباحث صحة الواقعة وقيام المتهم باستغلال صلة القرابة لارتكاب جريمته.

كما جاء تقرير الطب الشرعي مطابقًا ومؤيدًا لرواية الصغيرتين، مؤكدًا حدوث التعدي الجسدي في الوصف الزمني والمكاني المذكور.

وعقب ذلك أحالت جهات التحقيق بوسط دمنهور أوراق القضية إلى محكمة جنايات دمنهور للمحاكمة، وخلال الجلسة السابقة قررت محكمة جنايات دمنهور الحكم بالسجن المؤبد غيابيًا على المتهم، وعقب ذلك أعاد المتهم الإجراءات على الحكم.

