دي يونج يتحدث عن أحلام برشلونة بعد نهاية الموسم

إسراء أشرف

أكد الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب وسط برشلونة، أن الفريق لا يشعر بالاكتفاء بعد التتويج بلقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر هذا الموسم، مشددًا على أن طموحات النادي أكبر خلال المرحلة المقبلة.

وجاءت تصريحات دي يونج عقب خسارة برشلونة أمام فالنسيا بنتيجة 2-1 في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني، حيث أوضح أن الفريق مطالب بمواصلة العمل والتطور للحفاظ على عقلية الانتصارات في الموسم الجديد.

وقال لاعب الوسط الهولندي إن برشلونة يمتلك مجموعة قوية من اللاعبين القادرين على تجاوز الصعوبات، مؤكدًا أن الإصابات أثرت على الفريق في عدة فترات، لكن جودة العناصر الموجودة ساعدت الفريق على مواصلة المنافسة وتحقيق النجاحات.

كما أعرب دي يونج عن حزنه بسبب الإصابات التي أبعدته عن بعض المباريات هذا الموسم، مؤكدًا أنه كان يتمنى المشاركة بصورة أكبر مع الفريق.

وتطرق نجم برشلونة إلى الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد، مشيرًا إلى أن توديع البطولة كان مؤلمًا للاعبين، خاصة أن الفريق كان يطمح للمنافسة على اللقب القاري.

واختتم دي يونج تصريحاته بالتأكيد على جاهزيته لخوض كأس العالم المقبلة مع منتخب هولندا، معربًا عن طموحه في الوصول إلى المباراة النهائية وتقديم بطولة كبيرة.

