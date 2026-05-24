مجانا.. طرح تذاكر مباراة مصر وروسيا بدون مقابل لزيادة الحضور الجماهيري

أعلنت شركة Tazkarti طرح تذاكر مباراة منتخب مصر الودية أمام روسيا مجانًا للجماهير، وذلك في إطار الاحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيس الشركة.

ومن المقرر أن تجمع المباراة بين منتخب مصر ونظيره منتخب روسيا خلال الأيام المقبلة، وسط ترقب جماهيري كبير للمواجهة المرتقبة.

وأكدت الشركة أن التذاكر ستكون متاحة بشكل مجاني للجماهير، في خطوة تهدف إلى زيادة الحضور الجماهيري وإضفاء أجواء احتفالية خاصة بهذه المناسبة، مع تسهيل إجراءات الحجز عبر المنصة الرسمية لـ«تذكرتي».

وتأتي المبادرة ضمن فعاليات الاحتفال بمرور عقد كامل على انطلاق الشركة، بعدما لعبت دورًا بارزًا في تنظيم عملية حضور الجماهير للمباريات والفعاليات الرياضية داخل مصر خلال السنوات الماضية.