قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موتسيبي يشيد بقرار ملك المغرب العفو عن مشجعي السنغال: كرة القدم توحد شعوب أفريقيا
من غير ما تدفع مقدم.. كيفية الحصول علي شقق الإيجار التمليكي 2026
ما الدعاء الذي كان يدعو به الرسول يوم عرفة؟.. كلمات نبوية احرص على ترديدها
المؤبد لأم خدرت نجلها لبيع أعضائه ببورسعيد و15 عامًا لشريكها في قضية الدارك ويب
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون
ترامب يلوح بضرب هرمز بصورة "وداعًا".. رسالة نارية رغم أجواء التفاوض
صحيفة سبورت: برشلونة يراهن على حمزة عبد الكريم
إستعدادا لـ المونديال.. رسالة حسام حسن لنجوم منتخب مصر قبل ودية روسيا
كيلو الخروف والبقري قائم بكام؟.. تعرف على أسعار الأضاحي 2026 اليوم في الأسواق
كيف صمدت شراكة القاهرة وعمان في مواجهة التقلبات؟.. السفير العضايلة يكشف
موسم كارثي.. خالد طلعت يكشف أرقام الأهلي هذا الموسم
لنظر رد المحكمة.. تأجيل جلسة محاكمة قضية عروس بورسعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

خبير طاقة: الألواح الشمسية الحل الذكي لمواجهة ارتفاع أسعار الكهرباء في مصر

الطاقة الشمسية
الطاقة الشمسية
رحمة سمير

أكد رمضان أبو العلا، أستاذ الهندسة وخبير اقتصاديات الطاقة، أن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية أصبح ضرورة اقتصادية مع ارتفاع أسعار الغاز عالميًا وزيادة تكلفة إنتاج الكهرباء.

الطاقة الشمسية.. توجه عالمي

وأوضح “أبو العلا”، خلال برنامج “صباحك مصري”، أن العالم يتجه بقوة نحو الطاقة النظيفة، خاصة أن الوقود الأحفوري معرض للنفاد خلال العقود المقبلة، مشيرًا إلى أن الطاقة الشمسية التي تصل إلى الأرض خلال ساعة واحدة فقط تكفي احتياجات العالم من الطاقة لمدة عام كامل.

مصر تمتلك مناخًا مثاليًا

وقال أستاذ الهندسة إن مصر من أفضل الدول لاستخدام الطاقة الشمسية، بفضل عدد ساعات سطوع الشمس التي تصل إلى نحو 3750 ساعة سنويًا، موضحًا أن الألواح الشمسية تعمل بضوء الشمس وليس بحرارتها، وأن ارتفاع درجات الحرارة يقلل من كفاءتها، ما يمنح مصر ميزة مناخية مناسبة مقارنة بدول أخرى.

 

الألواح الشمسية توفر في فاتورة الكهرباء

وأضاف أن نظام الطاقة الشمسية المتصل بالشبكة الحكومية يمكنه توفير نحو 40% من استهلاك الكهرباء للمنازل، لافتًا إلى أن تكلفة المحطة تتراوح بين 30 و50 ألف جنيه، بينما يتراوح عمرها الافتراضي بين 20 و25 عامًا.

البنوك تمول مشروعات الطاقة الشمسية

وأوضح أن بعض البنوك بدأت بالفعل في تمويل أنظمة الطاقة الشمسية، خاصة لأصحاب المشروعات الصغيرة، في إطار دعم الدولة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

https://web.facebook.com/reel/1367117012137741 

الكهرباء خبير اقتصاديات الطاقة إنتاج الكهرباء الغاز الألواح الشمسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

انتهت الارتفاعات.. انهيار جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

حمزة عبدالكريم

بمشاركة حمزة عبدالكريم.. بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد فى نهائي كأس الشباب

صورة ارشيفية

توضيح عاجل بشأن شرط نجاح طلاب المرحلة الإعدادية هذا العام

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. سر انخفاض أسعار الذهب الآن بمصر

الزمالك

بشرى سارة.. حالتان لـ إنقاذ الزمالك من أزمة الرخصة والمشاركة بدوري الأبطال

الراحل حسن يوسف ونجله عمر

بعد التتويج بالدوري .. شمس البارودي تحتفي بأبنائها: والدهم غرس فيهم حب الزمالك

نجوم الفن والإعلام يشاركون إدوارد الإحتفال بزفاف نجله "ماركو" بالقاهرة الجديدة

حفل أسطوري بحديقة الفندق .. نجوم الفن يشعلون حفل زفاف نجل إدوارد بالقاهرة الجديدة | شاهد

ريهام سعيد

ريهام سعيد تخرج عن صمتها بعد استدعائها بسبب حلقة كلاب الشوارع: «مفيش غلط ومش هحضر التحقيق»|فيديو

بالصور

مع التقدم في العمر.. كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

محافظ الشرقية يتفقد سوق اليوم الواحد بالزقازيق للاطمئنان على توافر السلع وجودتها

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

إلهام شاهين ويسرا ومي عمر يخطفن الأنظار في فرح نجل إدوارد

إلهام شاهين و يسرا و مى عمر يخطفن الأنطار فى فرح نجل إدوارد
إلهام شاهين و يسرا و مى عمر يخطفن الأنطار فى فرح نجل إدوارد
إلهام شاهين و يسرا و مى عمر يخطفن الأنطار فى فرح نجل إدوارد

بعد ظهورها مع الإكس.. 10 صور تثير الجدل حول أنغام

10 صور تثير الجدل حول أنغام
10 صور تثير الجدل حول أنغام
10 صور تثير الجدل حول أنغام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد