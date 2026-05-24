خبير طاقة: الألواح الشمسية الحل الذكي لمواجهة ارتفاع أسعار الكهرباء في مصر

أكد رمضان أبو العلا، أستاذ الهندسة وخبير اقتصاديات الطاقة، أن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية أصبح ضرورة اقتصادية مع ارتفاع أسعار الغاز عالميًا وزيادة تكلفة إنتاج الكهرباء.

الطاقة الشمسية.. توجه عالمي

وأوضح “أبو العلا”، خلال برنامج “صباحك مصري”، أن العالم يتجه بقوة نحو الطاقة النظيفة، خاصة أن الوقود الأحفوري معرض للنفاد خلال العقود المقبلة، مشيرًا إلى أن الطاقة الشمسية التي تصل إلى الأرض خلال ساعة واحدة فقط تكفي احتياجات العالم من الطاقة لمدة عام كامل.

مصر تمتلك مناخًا مثاليًا

وقال أستاذ الهندسة إن مصر من أفضل الدول لاستخدام الطاقة الشمسية، بفضل عدد ساعات سطوع الشمس التي تصل إلى نحو 3750 ساعة سنويًا، موضحًا أن الألواح الشمسية تعمل بضوء الشمس وليس بحرارتها، وأن ارتفاع درجات الحرارة يقلل من كفاءتها، ما يمنح مصر ميزة مناخية مناسبة مقارنة بدول أخرى.

الألواح الشمسية توفر في فاتورة الكهرباء

وأضاف أن نظام الطاقة الشمسية المتصل بالشبكة الحكومية يمكنه توفير نحو 40% من استهلاك الكهرباء للمنازل، لافتًا إلى أن تكلفة المحطة تتراوح بين 30 و50 ألف جنيه، بينما يتراوح عمرها الافتراضي بين 20 و25 عامًا.

البنوك تمول مشروعات الطاقة الشمسية

وأوضح أن بعض البنوك بدأت بالفعل في تمويل أنظمة الطاقة الشمسية، خاصة لأصحاب المشروعات الصغيرة، في إطار دعم الدولة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

