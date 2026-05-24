أخبار العالم

مباحثات أردنية - فنزويلية موسعة في عمان وتوقيع 4 اتفاقيات تعاون وثيقة

أ ش أ

بحث عاهل الأردن الملك عبدﷲ الثاني اليوم "الأحد" مع وزير الخارجية الفنزويلي إيفان هيل، العلاقات بين الأردن وفنزويلا وسبل تعزيز التعاون في عدة قطاعات.
كما بحث الجانبان أبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

في السياق، عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، مباحثات موسعة مع نظيره الفنزويلي، أكد خلالها أن العلاقات بين البلدين تمتد لأكثر من 70 عامًا، مشيرًا إلى وجود فرص كبيرة لتعزيز التعاون المشترك في عدد من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.

وقال الصفدي - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع إيفان هيل - إن المباحثات ركزت على اتخاذ خطوات عملية لدفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع، مشيرًا إلى أن توقيع اتفاقية إطارية لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين البلدين، إلى جانب 3 مذكرات تفاهم في مجالات الزراعة والتشاور السياسي والتعاون الأكاديمي.

وأوضح أن الاتفاقيات شملت مذكرة للتعاون الزراعي بين حكومتي البلدين، وأخرى لإنشاء آلية للتشاور السياسي بين وزارتي الخارجية، إضافة إلى مذكرة تعاون أكاديمي بين المعهد الدبلوماسي الأردني ومعهد الدراسات الدبلوماسية العليا الفنزويلي.

وأضاف الصفدي أن الجانبين يعملان حاليًا على استكمال اتفاقيات تتعلق بمنع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات والإعفاء من التأشيرات، بما يدعم توسيع التعاون في مجالات الزراعة والطاقة والاستثمار والثقافة وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أن العمل جار لتشكيل مجلس تعاون يضم ممثلي القطاع الخاص في البلدين بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، مؤكدا أن الزيارة تمثل انطلاقة جديدة للعلاقات الثنائية في ظل وجود إرادة سياسية مشتركة لتطوير التعاون.

كما ثمن الصفدي موقف فنزويلا الداعم لحل الدولتين، لافتا إلى أن المباحثات تناولت أيضًا الجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الفنزويلي إيفان هيل أن بلاده والأردن اتفقا على تعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات، معتبرا أن الاتفاقيات الموقعة تمثل خطوة أولى نحو تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

وأشار هيل إلى وجود توجه لتأسيس لجنة مشتركة وإشراك القطاع الخاص خلال الأشهر المقبلة لتعزيز التعاون، موضحا أن فنزويلا ترى في الأردن شريكا أساسيا وبوابة مهمة للتعاون مع المنطقة العربية، فيما تمثل فنزويلا للأردن مدخلًا إلى أسواق أميركا الجنوبية والكاريبي.

ودعا الوزير الفنزويلي إلى توسيع مجالات التعاون لتشمل تكنولوجيا المعلومات والخدمات والاستثمار، وعدم قصرها على قطاعي الطاقة والنفط، معربًا عن أمله في حضور الشركات الأردنية ضمن مشروعات النمو الحالية في فنزويلا.

كما هنأ هيل الأردن قيادة وشعبًا بمناسبة عيد الاستقلال الـ80، متمنيا التوفيق للمنتخب الأردني في مونديال 2026.

