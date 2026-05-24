قضية سرقة بالإكراه.. الفنانة جيهان الشماشرجي تواجه هذه العقوبة بالقانون

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الفنانة جيهان الشماشرجى وآخرين، بتهمة السرقة بالإكراه لجلسة 25 يونيو المقبل، مع ضبط وإحضار جيهان الشماشرجى.

تفاصيل القضية

وأحالت النيابة العامة الفنانة جيهان الشماشرجي و4 آخرين - مخلى سبيلهم - للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات المختصة، لاتهامهم بسرقة منقولات سيدة عن طريق الإكراه.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين جيهان الشماشرجي، و"م. م"، و"م. ح" و"م. م" و"م. أ"، تهمة سرقة المجني عليها أميمة محمد عن طريق الإكراه.

وتابعت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 6553 لسنة 2025 كلي وسط القاهرة، أن المتهمين جميعًا توجهوا إلى مكان الواقعة مستقلين سيارة، حيث استولوا على المنقولات المملوكة للمجني عليها، وحال مقاومتها لهم لمنعهم من الاستيلاء عليها، قام قائد السيارة بصدمها ما أسفر عن إصابتها وفقًا لما ورد بالتقرير الطبي، وتمكنوا بتلك الوسيلة من الهرب بالمسروقات.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين حيازة أداة "شاكوش" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

يشار إلى أن الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.