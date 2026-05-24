اتصالات مكثفة لاحتواء التصعيد.. رئيس الإمارات يبحث مع قادة العالم التطورات بالمنطقة

أجرى محمد بن زايد آل نهيان سلسلة اتصالات ومباحثات مع عدد من قادة وزعماء العالم، لبحث آخر التطورات الإقليمية والتصعيد المتسارع الذي تشهده المنطقة خلال الفترة الأخيرة، وسط مخاوف دولية من اتساع رقعة التوتر وتأثيره على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكد رئيس الإمارات خلال الاتصالات أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية والعمل المشترك من أجل خفض التصعيد، وتغليب لغة الحوار والحلول السياسية لتجنب المزيد من الأزمات، مشدداً على ضرورة حماية أمن المنطقة والحفاظ على استقرار شعوبها.

وتناولت المباحثات تداعيات التطورات الحالية على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، خاصة مع تصاعد المخاوف من انعكاس التوترات على أسواق الطاقة وحركة الملاحة والتجارة الدولية، إلى جانب تأثيرها على الأمن الإقليمي.

كما شدد الجانبان على أهمية دعم كل المساعي الدولية والإقليمية الرامية إلى تحقيق التهدئة ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهات أوسع قد تهدد الاستقرار العالمي، مؤكدين ضرورة احترام سيادة الدول وتغليب الحلول السلمية.

تأتي هذه التحركات الإماراتية ضمن جهود دبلوماسية مكثفة تقودها أبوظبي خلال الفترة الحالية للتنسيق مع القوى الإقليمية والدولية، في محاولة لاحتواء الأزمة ومنع تفاقم الأوضاع، خاصة في ظل التصعيد العسكري والسياسي المتبادل في المنطقة.