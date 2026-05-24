قرارات عاجلة من الجبلاية لتطوير منظومة العمل باتحاد الكرة والمسابقات

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعه، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، حيث تم اتخاذ عدد من القرارات الخاصة بتطوير منظومة العمل داخل الاتحاد والمسابقات.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

- تأكيد دعم اختصاصات الأمين العام، الدكتور مصطفى عزام، في استكمال خطط التطوير وحوكمة وهيكلة العمل داخل الاتحاد، وتقييم أداء كل العاملين بالإدارات المختلفة وإعادة العرض على مجلس الإدارة.

ـ تكليف لجنة المسابقات بوضع التصور النهائي للموسم الجديد لكل الأقسام، متضمنًا توزيع المجموعات، وتحديد نظامي الصعود والهبوط، تمهيدًا لعرضه على مجلس الإدارة لاعتماده.

ـ وافق المجلس على تشكيل لجنة فرعية لمسابقات القسم الثالث، تتبع اللجنة العامة للمسابقات، على أن تعتمد قراراتها من اللجنة العامة للمسابقات، ويعتمد التشكيل من مجلس الإدارة.