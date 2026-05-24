أميرة سليم تشارك في احتفالية Better World Fund على هامش مهرجان كان

شاركت السوبرانوا العالمية أميرة سليم في إحياء أمسية مؤسسة Better World Fund والتي أقيمت على شاطئ الكروازيت على هامش مهرجان كان السينمائي، وكانت مصرهي ضيف شرف الإحتفالية هذا العام، والتي أقيمت تحت رعاية وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وبحضور السفير المصري في فرنسا وعدد كبير من الشخصيات العامة والفنية والثقافية والدبلوماسية من مختلف أنحاء العالم، وقدمت أميرة خلال الحفل عدد من أغاينها الشهيرة منها عدد من من الأغاني منها : أنشودة إيزيس، ونشيد الحب لاديت بياف، وحلوة يا بلدي لداليدا، والتي شهدت تفاعلا كبيرا من الحضور.



وقالت عن تواجدها هذه الإحتفالية "سعيدة وفخورة جدًا بمشاركتي الغنائية هذه الأمسية التي أُقيمت على هامش مهرجان كان السينمائي، فعندما اقترحت مؤسسة Better World Fund والسفارة المصرية في فرنسا مشاركتي في هذا الحدث، لم أتردد لحظة، لأنني شعرت أنني لا أشارك فقط كفنانة، بل أمثل بلدي أيضًا في حدث يحمل رسالة إنسانية وثقافية مهمة، وما أسعدني بشكل خاص هو أن هذه الأمسية دعمت مستشفى الناس للأطفال في مصر، لأنني أؤمن أن الفن الحقيقي يجب أن يكون له دور ورسالة وتأثير إنساني حقيقي".



وأضافت أميرة "دائمًا اكون سعيدة عندما أمثل مصر في المحافل الدولية، كما أن وجود مصر كجزء مهم من هذا الحدث الدولي، وعلى هامش مهرجان عالمي بحجم مهرجان كان، كان أمرًا يدعو للفخر بالنسبة لي"، وأكدت على حرصها الدائم بأن تحمل إطلالاتها في مثل تلك الإحتفاليات بصمة مصرية من خلال فستان بتوقيع المصممة المصرية العالمية فريدة تمرازا، فهي تؤمن أن الهوية يتم التعبير عنها بالفن كما تُعبَّرعنها بالموسيقى والصوت.