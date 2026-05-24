بعد إغلاق 50 موقعاً مزوراً.. المتحف الكبير: التذاكر تباع عبر المنصة الرسمية فقط| خاص

قال مصدر مطلع بـ المتحف المصري الكبير، إنه تم ضبط وإغلاق 50 موقعاً مزوراً لبيع تذاكر المتحف عبر منصات على الإنترنت، توهم الراغبين في الزيارة إمكانية الحصول على التذاكر، مؤكداً أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والجهات المعنية، ما أسفر عن إغلاقهم.

تحذير من منصات غير معلومة لبيع تذاكر المتحف



وأضاف المصدر في تصريح لـ"صدى البلد": لدينا منصة لحجوزات تذاكر المتحف المصري الكبير وهي معلنة، وشددنا كثيرا عبر وسائل الاعلام عدم التوجه لأي منصات أخري في ظل تعرض بعض المواطنين للاحتيال الإلكتروني.



وأوضح شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن التطور التكنولوجي السريع يفرض على مستخدمي الإنترنت التحقق من صحة المواقع الإلكترونية الرسمية قبل إجراء أي عمليات حجز أو دفع إلكتروني أو مشاركة البيانات الشخصية.

من جانبه، أكّد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن الموقع الرسمي الوحيد المعتمد لشراء تذاكر زيارة المتحف هو (visit-gem.com)، مشيرًا إلى أن أي مواقع أخرى تدّعي البيع هي مزوَّرة وغير رسمية.

ودعا غنيم جمهور الزائرين من المصريين والأجانب إلى الاعتماد حصريًا على الموقع الرسمي لإتمام الحجز بشكل آمن، محذرًا من التعامل مع أي مواقع إلكترونية أخرى تدّعي البيع أو تقديم خدمات الحجز.

وأكدت إدارة المتحف استمرار رصد شبكة الإنترنت باستمرار للكشف عن أي مواقع مخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإغلاقها فورًا.