منع أصحاب قضايا المخدرات والنفقة من استخراج رخص القيادة.. تفاصيل

أكد اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، أن وزارة الداخلية تلزم الراغبين في الحصول على رخصة قيادة باستخراج شهادة استعلام أمني من مباحث المرور، موضحًا أن الهدف من القرار رقم 800 لسنة 2026، والمادة رقم 5 ضمن قانون 254، هو الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والشارع.

وأضاف اللواء أحمد هشام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من أول وجديد، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن القرار جاء نتيجة زيادة المخالفات الجسيمة التي تتسبب في حوادث مرورية ينتج عنها فقدان الأرواح، إلى جانب إتلاف المال العام والمال الخاص.

ولفت إلى أن معظم الحوادث خلال الفترة الأخيرة تكون بسبب تعاطي السائقين للمواد المخدرة، ولذلك سيتم تطبيق هذه المادة على معظم أنواع رخص القيادة، سواء الخاصة أو السياحية أو المؤقتة، بالإضافة إلى رخص الأجانب والرخص المهنية بجميع درجاتها الثلاث.

وأشار إلى أن الشخص الصادر ضده حكم جنائي نهائي لن يستطيع استخراج رخصة قيادة إلا بعد انقضاء المدة القانونية، وبعدها تُستخرج له رخصة معلقة لمدة تصل إلى 3 سنوات، لحين التأكد من حسن السير والسلوك.

المخدرات

وأوضح أن المتهمين أو المحكوم عليهم في قضايا المخدرات والقضايا المخلة بالشرف لن يتمكنوا من الحصول على رخصة قيادة، كما أن الأحكام الخاصة بالنفقة تمنع صاحبها من استخراج الرخصة لأول مرة أو تجديدها.