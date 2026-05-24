جدل واسع بعد تداول صورة لعملة 10 آلاف جنيه.. ما القصة؟

البنك المركزي المصري
تسببت صور متداولة لورقة نقدية تحمل فئة 10 آلاف جنيه في حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وتزايدت التساؤلات حول حقيقة اتجاه الدولة لإصدار فئة نقدية جديدة قد تكون الأكبر في تاريخ العملة المصرية.

عدم صدور أي قرارات رسمية تتعلق بطرح هذه الفئة النقدية داخل السوق المصرية

فيما حسم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء التكهنات المثارة بإصداره بيان رسمي عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بعد التواصل مع البنك المركزي المصري، أن ما يتم تداوله بشأن إصدار عملة ورقية جديدة فئة 10 آلاف جنيه لا أساس له من الصحة، مشددًا على عدم صدور أي قرارات رسمية تتعلق بطرح هذه الفئة النقدية داخل السوق المصرية.

وأوضح البنك المركزي أنه لا توجد حاليًا أي خطط أو دراسات تستهدف إصدار عملات ورقية أو بلاستيكية جديدة بفئات غير المتداولة بالفعل داخل السوق المصري.

 فئة الـ200 جنيه لا تزال أكبر فئة نقدية ورقية متداولة داخل مصر حتى الآن

وأشار البنك المركزي المصري إلى أن فئة الـ200 جنيه لا تزال أكبر فئة نقدية ورقية متداولة داخل مصر حتى الآن، موضحًا أن العملات الورقية المتاحة في السوق تشمل فئات الجنيه الواحد و5 جنيهات و10 جنيهات و20 جنيهًا و50 جنيهًا و100 جنيه و200 جنيه.

العملات البلاستيكية المتداولة حاليًا تقتصر على فئتي 10 و20 جنيهًا

كما أوضح البنك المركزي أن العملات البلاستيكية المتداولة حاليًا تقتصر على فئتي 10 و20 جنيهًا، مؤكدًا أن جميع العملات المتداولة تتمتع بقوة إبراء كاملة.

ودعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في ختام بيانه، المواطنين إلى ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة، مؤكدًا أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الرسمية.

