في ليلة وداع جريزمان.. فياريال يقسو على أتلتيكو بخماسية بالليجا

اكتسح فريق فياريال نظيره أتلتيكو مدريد، بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة 38 والأخيرة ببطولة الدوري الإسباني.

وجاء هدف أتلتيكو مدريد عن طريق مارك بوبيل في الدقيقة 43.

فيما جاءت خماسية فياريال عن طريق دانيال باريخو وأيوزي بيريز وجيورجيس ميكاوتزدي وباب جايي وأيوزي بيريز في الدقائق 30، 34، 40، 45، 54.

وتعد هذه هي المباراة الأخيرة لأنطوان جريزمان مع أتلتيكو مدريد قبل الرحيل للدوري الأمريكي.

ترتيب أتلتيكو مدريد

وبهذه النتيجة، يحتل فريق فياريال في المركز الثالث برصيد 72 نقطة، ويأتي فريق أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 69 نقطة.