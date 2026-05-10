فياريال يتعادل مع ريال مايوركا بالدوري الإسباني

تعادل فريق فياريال مع ريال مايوركا بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقدم “أيوزي” لفريق فياريال في الدقيقة 31 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل مايوركا عن طريق “موريكي” في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الأول.

تشكيل ريال مايوركا:

ليو رومان - موري - ماسكاريل - فاليينت - موخيكا - سامو كوستا - مورلانيس - لوفومبو - داردير - بابلو توري - موريكي.

تشكيل فياريال:

أرناو تيناس - موريينو - مارين - فييجا - كاردونا - بوكانان - كوميسانيا - بارتي - ألفون - أيوزي - أولووايسي.