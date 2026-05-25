أمين الفتوى يكشف عن أفضل الأعمال في يوم عرفة

كشف الشيخ محمد كمال امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن أفضل الاعمال في يوم عرفة، مشيرا إلى أن الدعاء في هذا اليوم من أهم الأشياء.

وأضاف محمد كمال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج الساعة السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، أن يوم عرفة يُعد من أعظم أيام العام، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما روت السيدة عائشة رضي الله عنها، أنه «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة»، لافتًا إلى أن الله سبحانه وتعالى يباهي بعباده الملائكة في هذا اليوم.

وتابع أن فضل يوم عرفة لا يقتصر فقط على الحجاج، بل يشمل كل المسلمين، مؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى فتح أبواب المغفرة والرحمة لكل من أراد القرب منه في هذا اليوم المبارك.

وأشار إلى أن من أعظم الأعمال التي يُستحب القيام بها صيام يوم عرفة، لما له من أجر عظيم، إذ يكفّر ذنوب سنة ماضية وسنة قادمة، كما ورد في الحديث الشريف.

وبيّن أن من لم يستطع الصيام لعذر، فلا يُحرم من فضل هذا اليوم، حيث يمكنه الإكثار من الدعاء، خاصة أن «خير الدعاء دعاء يوم عرفة»، وأفضل ما يُقال فيه: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير».

وأضاف أن هذا اليوم يمثل فرصة عظيمة للتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، داعيًا إلى استغلاله في الطاعات، والإكثار من الاستغفار والدعاء بصدق.