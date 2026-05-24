الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

نتنياهو: أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يزيل التهديد النووي وتفكيك منشآت النووية

نتنياهو وترامب
نتنياهو وترامب
محمود نوفل

كشف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة الماضية بشأن مذكرة التفاهم لفتح مضيق هرمز والمفاوضات المرتقبة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن البرنامج النووي الإيراني

وقال نتنياهو في تصريحات له : أعربت لترامب عن تقديري العميق لالتزامه الراسخ بأمن إسرائيل بما في ذلك خلال عمليتي "زئير الأسد " و"الغضب الملحمي".

وأشار رئيس حكومة الاحتلال إلى أنه توافق مع  ترامب على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يزيل التهديد النووي وهذا يعني تفكيك منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية وإزالة المواد النووية المخصبة من أراضيها.

وأردف نتنياهو في تصريحاته قائلا : أكد ترامب مجددا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات على جميع الجبهات بما في ذلك في لبنان.

وزاد : لقد أثبتت الشراكة بيننا وبين بلدينا جدارتها في ساحة المعركة وهي اليوم أقوى من أي وقت مضى

وإختتم رئيس وزراء الاحتلال تصريحاته قائلا : سياستي كسياسة ترامب ثابتة لا تتغير وإيران لن تمتلك أسلحة نووية.
 

