السيطرة على حريق بسوبر ماركت في الخصوص

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب داخل سوبر ماركت بشارع الموقف بمدينة الخصوص، وذلك دون وقوع أي خسائر بشرية.

وجرى الدفع بسيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق داخل أحد المحلات التجارية بالمنطقة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

وتمكنت القوات من محاصرة النيران والسيطرة عليها بالكامل، قبل امتدادها إلى المحال والمناطق المجاورة، مع تنفيذ عمليات الإخماد والتبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال.



وأسفر الحريق عن تلفيات محدودة داخل المكان، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تولت الجهات المعنية التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحريق.