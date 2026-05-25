محافظ البحر الأحمر يناقش آليات غلق البحر وقت سوء الأحوال الجوية

ناقش الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم، آليات فتح وغلق البحر أمام الأنشطة البحرية وحركة الملاحة في حال سوء الأحوال الجوية.

وذلك بحضور المهندس حسن موافي سكرتير عام المحافظة، والأستاذ هيثم فارس مدير مكتب المحافظ، وأيمن بحراوي مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، إلى جانب مسؤولي التفتيش البحري وغرفة الغوص ومخابرات حرس الحدود.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، أن الحفاظ على سلامة المواطنين والسائحين يمثل أولوية قصوى، مشيرًا إلى أن قرارات غلق البحر ووقف الأنشطة البحرية تصدر وفقًا للتقارير الرسمية الواردة من هيئة الأرصاد الجوية ومركز عمليات هيئة موانئ البحر الأحمر، بما يضمن الحفاظ على الأرواح وتأمين حركة الملاحة البحرية.

وفي ذات السياق، أوضح رئيس غرفة الغوص أن مدينة الغردقة تُعد من أهم المقاصد السياحية لممارسة الأنشطة والرياضات البحرية المختلفة، مشيرًا إلى أن غلق البحر يؤثر بشكل مباشر على الرحلات البحرية والبرامج السياحية، مطالبًا بسرعة الإخطار بقرارات الغلق وإعادة الفتح، بما يتيح تنظيم الرحلات البحرية للسائحين بصورة أفضل.