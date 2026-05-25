محافظ البحر الأحمر يتفقد مشروع إنشاء 720 وحدة سكنية

​تفقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، مشروع إنشاء 36 عمارة سكنية بمنطقة السوق الحضاري بمدينة الغردقة، والتي تضم 720 وحدة سكنية، بالإضافة إلى إنشاء حضانة أطفال على مساحة إجمالية تبلغ 1300 متر مربع، وذلك لمتابعة معدلات الإنجاز على أرض الواقع وضمان سير العمل وفق الخطط الزمنية المستهدفة.

​رافق الدكتور وليد البرقي، خلال الجولة الميدانية، اللواء حسن موافي السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد على رئيس حي شمال الغردقة، والمهندس محمد عبد المنعم مدير عام مديرية الإسكان والمرافق.

​

​تتراوح مساحات الوحدات السكنية في المشروع ما بين 106 إلى 132 متر مربع، وذلك بخلاف تكلفة مد المرافق والخدمات الأساسية. ويخضع المشروع بالكامل لتصميم وإشراف مديرية الإسكان والمرافق بالبحر الأحمر، لضمان تنفيذ المخطط الهندسي بأعلى كفاءة.

​ويجري العمل في الموقع عبر مرحلتين إنشائيتين متوازيتين؛ حيث تشمل المرحلة الأولى إنشاء 17 عمارة سكنيةتنفيذ الشركة العربيه للتصميم والانشاء

والمرحلة الثانية بإجمالي ١٩ عمارة بالاضافة للحضانة تنفيذ شركة كونكريت الشهيد ايهاب سمير المشروع تصميم واشراف مديريه الاسكان والمرافق بالبحر الاحمر

وجّه الدكتور وليد البرقي بضرورة مطابقة الأعمال الإنشائية للمواصفات القياسية الواردة بالتعاقد، مشدداً على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من مباني الخدمات بالتزامن مع الأعمال السكنية وتنسيق الموقع العام، تمهيداً لبدء إجراءات تسليم الوحدات السكنية للمواطنين وفق الخطة المقررة.