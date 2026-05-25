محافظ الغربية يهنئ العاملين بالديوان العام والأهالي بعيد الأضحى.. ويؤكد: مستمرون في خدمة المواطنين

حرص اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، على تقديم التهنئة للعاملين بديوان عام محافظة الغربية وأهالي المحافظة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لهم أيامًا سعيدة يسودها الخير والبركات، وأن يعيد الله هذه المناسبة على مصر وشعبها بمزيد من الاستقرار والتقدم.

توجيهات محافظ الغربية

جاء ذلك خلال جولته اليوم بديوان عام المحافظة، يرافقه المهندس حسام الدين عبدة نائب المحافظ، واللواء محمد منصور شعير السكرتير العام للمحافظة، حيث تفقد عددًا من الإدارات والمكاتب، وحرص على تبادل التهنئة مع العاملين، مؤكدًا أن الأعياد تمثل فرصة مهمة لتجديد العزيمة وبث روح الإيجابية ومواصلة العمل من أجل خدمة المواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية خلال جولته أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعمل بروح الفريق الواحد من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، مشددًا على أهمية استمرار الانضباط في العمل والالتزام بأداء المهام على الوجه الأكمل.

كما وجّه محافظ الغربية التهنئة إلى القيادات التنفيذية وأهالي المحافظة كافة، داعيًا الله أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

احتفالات عيد الأضحي

ومن جانبهم، أعرب العاملون بديوان عام المحافظة عن خالص شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الطيبة، مؤكدين استمرارهم في بذل أقصى جهدهم للارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق أفضل خدمة ممكنة للمواطنين خلال المرحلة المقبلة.