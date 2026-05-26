أدعية يوم عرفة 2026.. أفضل الأدعية المستجابة للرزق وفك الكرب والزواج والذرية

يوم عرفة من أعظم أيام الله، وهو يوم الرحمة والمغفرة والعتق من النار، ويحرص المسلمون فيه على الإكثار من الدعاء والذكر والاستغفار، طمعًا في استجابة الدعوات وتحقيق الأمنيات.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير».

دعاء يوم عرفة مستجاب

«اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح، وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك الطيبات، وفعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني».

«اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك».

«اللهم أعني ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ».

«اللهم إني أعوذ بك أن أَضل أو أُضل، أو أَزل أو أُزل، أو أَظلِم أو أُظلم، أو أَجهل أو يُجهل علي».

«اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعًا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك».

أدعية يوم عرفة لقضاء الحاجة

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم فرّج كربتي، وآنس وحدتي، واقضِ حاجتي.

اللهم وفّقني في كل مراحل حياتي، واغفر لي ذنوبي يا رب العالمين.

اللهم اجبر كسر قلبي جبراً يليق بكرمك وعظمتك وقدرتك.

اللهم فوّضتك أمري كله، فجمّله خيرًا بما شئت.

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك.

اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.

اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.

اللهم اقضِ عنّا الدين وأغننا من الفقر.

خير الدعاء دعاء يوم عرفة

«لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير».

«اللهم اهدنا بالهدى، وزينا بالتقوى، واغفر لنا في الآخرة والأولى».

«اللهم إني أسألك من فضلك وعطائك رزقًا طيبًا مباركًا».

دعاء يوم عرفة مفاتيح الجنان

اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرًا مما نقول.

اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك.

اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.

اللهم ما أحببت من خير فحببه إلينا ويسره لنا.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.

ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة.

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفّر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.

أدعية يوم عرفة من القرآن الكريم

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ.

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي.

رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا.

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ.

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.

رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا.

دعاء يوم عرفة للصائمين

ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.

اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك.

اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها.

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع.

اللهم اهدني وسددني.

اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري.

دعاء يوم عرفة لنفسي

اللهم في يوم عرفة اقسم لي فيه خير ما قسمت.

اللهم اجعل آخر أفعالي سجدة لك وآخر أقوالي شهادة تدخلني جنتك.

اللهم اجعلني من الشاكرين الذاكرين.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله.

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي.

ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق.

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله.

رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري.

دعاء يوم عرفة للأبناء

اللهم احفظ لي أبنائي وارزقهم من حيث لا يعلمون.

اللهم ارفع ذكر أبنائي وضع أوزارهم وأصلح أمورهم.

اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم.

اللهم اجعل أبنائي من الصالحين في الدارين.

اللهم عافهم في أرواحهم وأجسادهم وقلوبهم.

اللهم احفظ أولادي واكفهم بحلالك عن حرامك.

اللهم لا تبتليني في أبنائي واجعلهم في ودائعك.

دعاء يوم عرفة للحمل والذرية

اللهم ارزقني الذرية الصالحة.

اللهم هب لي من لدنك ولدًا طيبًا.

اللهم ارزق كل مشتاق نعمة الأبناء.

اللهم لا تذرني فردًا وأنت خير الوارثين.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

دعاء يوم عرفة للزواج

اللهم سخّر لي زوجًا صالحًا يخافك يا رب العالمين.

يا كاشف الهموم يا فارج الغموم، اللهم زوجنا وأغننا بحلالك عن حرامك.

اللهم اجعل بيننا المودة والرحمة والسكن.

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة.

دعاء يوم عرفة للرزق

اللهم ارزقنا رزقًا واسعًا حلالًا مباركًا.

اللهم افتح لنا أبواب الخير والبركة.

اللهم اقضِ عنّا الدين وأغننا من الفقر.

اللهم أحينا مستورين وأمتنا مستورين.

اللهم ارزق أمي وأبي الصحة والسعادة وراحة القلب.

اللهم أصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا.

أدعية جامعة في يوم عرفة

اللهم لا تخرجنا من يوم عرفة إلا وقد غفرت لنا ورضيت عنا.

اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار.

اللهم بدّل أحزاننا فرحًا وهمومنا راحة.

اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا.

اللهم تولَّ أمورنا وفرّج همومنا واكشف كروبنا.

اللهم سهل أمورنا من العسر إلى اليسر.

اللهم اجعلنا في يوم عرفة من المقبولين المرحومين المعتوقين من النار.

أفضل الأعمال في يوم عرفة

1- صيام يوم عرفة.

2- الإكثار من الدعاء والاستغفار.

3- كثرة الذكر والتهليل والتكبير.

4- قراءة القرآن الكريم.

5- المحافظة على الصلاة والنوافل.

6- الصدقة وصلة الرحم وبر الوالدين.

7- حفظ اللسان والجوارح عن المعاصي.

8- الإكثار من قول:

«لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير».