الدواجن سليمة مفيش هرمونات بتستخدم في التربية.. متخصصون يوضحون

شهدت الفترة الأخيرة شائعات كثيرة بخصوص الدواجن، وأن من ضمن الشائعات أن بعض المزارع تستخدم هرمونات في تربية الدواجن، من أجل أن يكون وزنها كبيرا، وأن هذا الأمر يكون له مشكلات صحية تضر بالمواطنين.

وأكد الدكتور محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن ما يتم تداوله حول استخدام هرمونات في تربية الدواجن لا يستند إلى أي أساس علمي، مشيرا إلى أن منظومة الإنتاج في مصر تخضع لرقابة ومعايير صارمة تضمن سلامة الغذاء.

وقال محمود العناني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن المضادات الحيوية لا تُستخدم إلا في الحالات العلاجية الضرورية، ووفق ضوابط محددة تضمن الحفاظ على صحة الطيور وجودة المنتج النهائي دون إساءة استخدام.

وتابع أن نصيب الفرد في مصر من الدواجن يبلغ نحو 14 كيلوجرامًا سنويًا، وهو معدل أقل مقارنة بعدد من الدول الأخرى التي يصل فيها الاستهلاك إلى 50 أو 60 كيلوجرامًا للفرد، لافتًا إلى أهمية الدواجن كمصدر رئيسي للبروتين في النظام الغذائي.

وأشار العناني إلى أن انتشار المعلومات غير الدقيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تؤثر سلبًا على قطاع حيوي يدعم الأمن الغذائي ويوفر احتياجات السوق المحلي.



أكد الدكتور مصطفى بسطاوي، أستاذ أمراض الدواجن وعميد كلية الطب البيطري السابق، أن ما يتم تداوله بشأن كون الدواجن مضرة لصحة الإنسان لا يستند إلى أي أساس علمي، واصفًا هذه الادعاءات بأنها مغالطات لا تراعي الحقائق العلمية أو المنطق.

وقال مصطفى بسطاوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن لحوم الدواجن تحتوي على نحو 26 عنصرًا غذائيًا مهمًا يسهم في دعم صحة الإنسان ونمو الأطفال، مشيرًا إلى أن البيض يعد من أهم مصادر البروتين عالي القيمة الغذائية.

وتابع أن الدواجن والبيض يمثلان من أبرز وأهم مصادر البروتين في الغذاء اليومي، مؤكدًا دورهما الحيوي في تلبية احتياجات الجسم من العناصر الأساسية.

وأشار إلى أنه لا توجد أي مواد داخل البيض والدواجن يضر الإنسان.

كما أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الدواجن آمنة، والبيض آمن، أنه ينصح بشراء الفرخة صغيرة الحجم بدلًا من شراء الفرخة التي يصل وزنها إلى 4 كيلو جرامات.

ولفت إلى أن الدولة تقوم بإجراء فحوصات على الأغذية التي تُقدَّم للمواطنين، وأنها لن تسمح بوجود دواجن غير صالحة أو مُعالَجة بهرمونات، معلقًا: "الهرمونات أغلى من ثمن الفرخة.. لو حاول أحد شراء حقنة هرمونات سيجد أن سعرها مرتفع ويتجاوز سعر الفرخة".



وأشار إلى أن "من غير المنطقي أن يشتري أحد هرمونات لتكبير حجم الفرخة، وفي النهاية لن يحقق مكاسب مادية، مؤكدًا أنه لا توجد دواجن مُعالَجة بالهرمونات".