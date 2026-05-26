حركة تنقلات بين عددٍ من رؤساء الوحدات المحلية بمركز ومدينة مشتول السوق بالشرقية

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية القرار رقم (٨٩٩) لسنه ٢٠٢٦ والذي يتضمن إعادة تنظيم وتوزيع العمل بين الأتي أسمائهم بعدد من رؤساء الوحدات العاملين برئاسة مركز ومدينة مشتول السوق – من العمل بوظائفهم الحالية، لتسيير العمل بالوظيفة الموضحة قرين اسم كل منهم بصفة مؤقتة لحين شغلها بالطريقة القانونية.

شمل القرار محمد عبدالخالق طلبه علي بالدرجة الأولى التخصصية – التنمية الإدارية رئيس الوحدة المحلية القروية بالصحافة لتكليفه لتسيير العمل رئيس الوحدة المحلية القروية بنبتيت وأنور محمد عبدالله محمد عباس بالدرجة الأولى التخصصية – الزراعة رئيس الوحدة المحلية القروية بنبتيت وتكليفه لتسيير العمل رئيس الوحدة المحلية القروية بكفر أبراش والسيد رأفت السيد أحمد بالدرجة الأولى التخصصية – التنمية الإدارية رئيس الوحدة المحلية القروية بكفر ابراش وتكليفه لتسيير العمل رئيس الوحدة المحلية القروية بالصحافة وياسر رجب يوسف منصور - بالدرجة الأولي التخصصية الزراعة قائم بتسيير أعمال وظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية بالمنير بجانب عمله سكرتيراً للوحدة..وتكليفه لتيسير العمل رئيس الوحدة المحلية القروية بالمنير .

أكد محافظ الشرقية أن العمل بهذا القرار يبدأ اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه، وذلك في إطار رفع كفاءة الجهاز الإداري، وتحقيق الانضباط وتحسين بيئة العمل داخل الوحدات المحلية، بما ينعكس بصورة إيجابية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهد والإرتقاء بمستوى الأداء لتحقيق رضا المواطنين.