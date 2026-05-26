حملة نظافة مكثفة بمساجد سفاجا استعدادًا لصلاة عيد الأضحى

كثّفت مديرية أوقاف البحر الأحمر استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تنفيذ حملة نظافة موسعة بمساجد إدارة أوقاف سفاجا، بهدف تهيئة المساجد والساحات لاستقبال المصلين في أجواء روحانية تليق بحرمة بيوت الله تعالى.

جاءت الحملة تحت إشراف الشيخ عبد المهيمن السيد محمد، مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، وشملت أعمال نظافة شاملة داخل المساجد وخارجها، إلى جانب العناية بدورات المياه، وتنظيف الساحات والمداخل، ومتابعة أعمال الصيانة البسيطة والتأكد من جاهزية مكبرات الصوت وفرش المساجد، بما يوفر الراحة للمصلين خلال أيام العيد.

وأكد الشيخ عبد المهيمن السيد محمد أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات أسامة الأزهري بضرورة الاهتمام ببيوت الله تعالى، والحفاظ على نظافتها وتهيئتها بالشكل اللائق، مع تكثيف أعمال المتابعة الميدانية بجميع الإدارات الفرعية على مستوى المحافظة.

وأشار مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر إلى أن المديرية تواصل تنفيذ حملات النظافة والمتابعة بصورة يومية، من أجل توفير الأجواء المناسبة للمواطنين لأداء الشعائر الدينية في يسر وطمأنينة، مشيدًا بجهود الأئمة والعاملين بإدارة أوقاف سفاجا وحرصهم على الظهور المشرف للمساجد خلال هذه المناسبة المباركة.

كما أوضحت المديرية أن حملات النظافة ورفع كفاءة المساجد مستمرة بمختلف مدن المحافظة، ضمن خطة متكاملة استعدادًا لصلاة عيد الأضحى المبارك، بما يعكس رسالة وزارة الأوقاف في نشر قيم النظام والانضباط والاهتمام ببيوت الله تعالى، وتقديم أفضل الخدمات للمصلين.