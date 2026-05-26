طوارئ 24 ساعة بالمحافظات.. وزير الري يُوجّه بمتابعة مستمرة لمنظومة المياه طوال عيد الأضحى

الدكتور سويلم:

- رفع حالة الجاهزية بكافة أجهزة لوزارة خلال فترة العيد

- تفعيل غرف الطوارئ والمتابعة المستمرة على مدار الساعة بكافة المحافظات

- استمرار متابعة المناسيب والتصرفات المائية لضمان توفير الاحتياجات المائية وتحقيق المناسيب الآمنة

- المرور الميدانى على الترع والمصارف ومحطات الرفع والمنشآت المائية للاطمئنان على جاهزيتها

- جاهزية المعدات والحفارات ووحدات الطوارئ للتعامل الفورى مع أى أحداث طارئة

- استمرار حملات إزالة التعديات على المجارى المائية بالتنسيق مع أجهزة الدولة

أصدر الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى توجيهاته إلى كافة قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات ومديرى العموم، برفع درجة الاستعداد والجاهزية القصوى خلال إجازة "عيد الأضحى المبارك"، مع استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل بين كافة أجهزة الوزارة لضمان حسن إدارة المنظومة المائية بكفاءة خلال فترة الإجازة.

وأكد الدكتور سويلم على أهمية تفعيل غرف الطوارئ بجميع المحافظات، واستمرار انعقادها على مدار الساعة، مع الحفاظ على التواصل المستمر بين القيادات والمسئولين بمختلف الجهات التابعة للوزارة، بما يضمن سرعة التعامل مع أى مواقف طارئة قد تؤثر على سير العمل أو انتظام المنظومة المائية.

كما وجه بقيام أجهزة الوزارة المختصة بمتابعة المناسيب والتصرفات المائية بشبكة الترع والمصارف على مدار اليوم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات، وتحقيق المناسيب الآمنة بمحطات مياه الشرب، خاصة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على المياه خلال فترة العيد.

وشدد الدكتور سويلم على استمرار أعمال المرور الميدانى من جانب مسئولى الرى والصرف والميكانيكا لمتابعة حالة الترع والمصارف ومحطات الرفع والمنشآت المائية، والتأكد من جاهزية البوابات ومحطات الرفع وخطوط التغذية الكهربائية، مع رفع درجة الاستعداد للمعدات والحفارات ووحدات الطوارئ النقالى للتدخل السريع فى حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

كما أكد على مواصلة أعمال المتابعة والرصد لأى تعديات على نهر النيل والمجارى المائية بمختلف المحافظات، والتعامل الفورى معها وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظاً على المجارى المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية.

وفى الختام .. تقدم الدكتور سويلم بخالص التهنئة إلى الشعب المصرى والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر بالخير واليمن والبركات.