الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مستشار بالحزب الجمهوري الأمريكي: ترامب يقدّر علاقته مع مصر وأستبعد اتفاقًا مع طهران

محمد البدوي

قال كريستيان جوزي المستشار بالحزب الجمهوري إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يولي أهمية كبيرة للعلاقات بين الولايات المتحدة ومصر، معتبرًا أنها تمثل نموذجًا من العلاقات التي تقوم على التفاهم والتعاون المتبادل.

طبيعة العلاقة مع مصر

وأوضح، خلال مداخلة مع الإعلامية منى شكر عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن ترامب يقدّر بشكل كبير طبيعة العلاقة مع مصر، ويرغب في وجود علاقات مستقرة ومثمرة مع مختلف الأطراف، لكنه استبعد في الوقت ذاته إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران في ظل النظام الحالي.

وأضاف: "لا أعتقد أنه قد يتم إبرام أي اتفاق مع إيران تحت هذا النظام القائم"، مشيرًا إلى أن التوترات بين الجانبين ممتدة منذ عقود، وأن الخلافات لا تزال قائمة بشأن عدد من الملفات السياسية والأمنية.

تحقيق الاستقرار والسلام 

وتابع أن الولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن بلاده لا ترغب في استمرار التوترات أو تصاعد الصراعات، وإنما تدعم مسارات تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

تعزيز فرص السلام وتقليل بؤر التوتر

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الولايات المتحدة تأمل في رؤية مستقبل أكثر استقرارًا للمنطقة، بما يسهم في تعزيز فرص السلام وتقليل بؤر التوتر والصراع.

أشياء لا يجب أن يحملها الحاج معه.. أخطاء شائعة قد تسبب التعب والزحام أثناء المناسك
فرح شعبان
طريقة عمل الريش المشوية
حيل سحرية لتنظيف الممبار بسرعة
