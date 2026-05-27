قبل أيام من انطلاقها.. إليك مواصفات أحدث سماعة رأس لاسلكية في الأسواق

ميزات سماعات Vivo اللاسلكية
لمياء الياسين

أعلنت شركة فيفو رسميًا عن إطلاق أول سماعات رأس لاسلكية فوق الأذن مزودة بخاصية إلغاء الضوضاء في الصين. 

ومن المقرر إطلاق السماعة بالتزامن مع سلسلة هواتف فيفو S60 الذكية، وذلك في 29 مايو، ويمثل دخول الشركة إلى فئة سماعات الرأس الفاخرة فوق الأذن بعد أن ركزت بشكل أساسي على سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية (TWS) على مر السنين.

 

على الجانب الآخر، تأتي السماعات بتصميم خفيف الوزن وميزات إلغاء الضوضاء النشط.

وستتوفر سماعات Vivo اللاسلكية الجديدة بلونين الأبيض  والبنفسجي. 

تشير الشركة إلى أن وزن السماعات يبلغ حوالي 238 جرامًا، ما يعكس تركيزها على توفير راحة فائقة أثناء السفر، والاستخدام المكتبي، والترفيه، كما تُظهر الصور التشويقية تصميمًا بسيطًا مع وسائد أذن كبيرة ومبطنة، ولمسة نهائية أنيقة.

أكدت شركة فيفو دعمها لخاصية إلغاء الضوضاء النشط، والتي من المتوقع أن تقلل من الضوضاء المحيطة في الأماكن المزدحمة مثل وسائل النقل العام والمقاهي وأماكن العمل. 

ورغم أن الشركة لم تكشف بعد عن مستوى إلغاء الضوضاء النشط أو تفاصيل ضبط الصوت، إلا أن هذه الخاصية تبدو من أبرز مميزات المنتج. 

أما التفاصيل المتعلقة ببرامج التشغيل وبرامج ترميز الصوت وعمر البطارية فلا تزال طي الكتمان.


مواصفات سماعات رأس فيفو
 

تعد من أبرز الميزات التي تم الإعلان عنها حتى الآن دعم الاتصال السلس بين ثلاثة أجهزة عبر مختلف الأنظمة، وهذا يعني أن المستخدمين سيتمكنون من التبديل بين الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر دون الحاجة إلى إعادة إقران سماعات الرأس في كل مرة.

وقد تفيد هذه الميزة بشكل خاص المستخدمين الذين يعملون على عدة أجهزة خلال اليوم.

على الجانب الآخر، ظهرت سماعات الرأس بالفعل على منصات التجارة الإلكترونية الصينية قبل إطلاقها الرسمي، وبدأ الحجز المسبق لها. 

يبدو أن شركة Vivo، بهذا المنتج، توسّع نطاق منتجاتها الصوتية لتشمل ما هو أبعد من سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية، وتدخل قطاعًا تهيمن عليه حاليًا علامات تجارية تقدم تجارب استماع فاخرة تغطي الأذن بالكامل.

أم نرجسية بعد الستين.. كيف تؤثر على الأبناء والأحفاد؟

