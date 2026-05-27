المنتقبة عرضت المساعدة.. الجدة تكشف تفاصيل جديدة في واقعة خطف رضيعة من داخل المستشفى

في لحظات كان يُفترض أن تكون الأجمل داخل أروقة المستشفى، تحولت فرحة أسرة باستقبال رضيعة حديثة الولادة إلى كابوس مأساوي، بعدما استغلت سيدة منتقبة حالة الإرهاق والانشغال التي عاشتها الأسرة عقب الولادة، لتنفذ مخططًا محكمًا انتهى بخطف الطفلة من داخل مستشفى الحسين الجامعي وسط ذهول الجميع.



التحقيقات كشفت تفاصيل صادمة عن كيفية تسلل المتهمة إلى قلب الأسرة، وكسب ثقتهم في دقائق معدودة، قبل أن تختفي بالرضيعة في جريمة أثارت حالة واسعة من التعاطف والغضب.

وكشفت التحقيقات عن أقوال جدة رضيعة كالتالي: “اللي حصل إن بنتي كانت حامل وراحت تولد في مستشفى الحسين الجامعي ودخلت عملت عملية قيصرية وخلفت بنت، وبعد كده دخلت غرفة الإفاقة علشان تفوق من البنج، وبعد ما فاقت من البنج دخلونا غرفة ثانية والمستشفى جابت لنا الطفلة المولودة وبيتنا اليوم في غرفة في المستشفى، وبعدين تاني يوم نقلونا لغرفة ثانية، وإحنا بننقل أنا كنت مُنهكة بحاجات كتير شايلاها وكان معايا البنت كمان، فلقيت واحدة ست منتقبة عرضت عليّ المساعدة، فسندت بنتي سارة وروحنا على غرفة رقم 8 وبعدين لما روحنا هناك هي فضلت لازقة فينا، وبعدين رجب جوز بنتي كان لسه جاي وقاعد معنا وبعدين أنا سبت بنتي ورجب والست المنتقبة وروحت أعمل كوباية شاي والطفلة ساعتها كانت مع بنتي، ورحت ورجعت ملقيتش رجب ولا البنت المولودة ولا الست المنتقبة، فسألت بنتي عن الطفلة فقالت لي إن الست المنتقبة أخدتها وحطتها على السرير اللي جنبها، فبصيت وملقيتش أي حاجة، وجيت أكلم رجب جوز بنتي أسأله ملقيتش الموبايل بتاعي فاستلفت موبايل من حد في المستشفى وكلمته وقال لي إنه كمان مش معاه الطفلة، فبلغنا الأمن والشرطة جت وعرفت إنهم شافوا الست المنتقبة وهي خارجة من المستشفى بالطفلة”.

تفاصيل أمر الإحالة

وجاء في أمر إحالة المتهمة، أنها دبرت مخططًا نفذته بالذهاب لمستشفى الحسين الجامعي مرتدية نقابًا غير كاشفٍ لوجهها للحيلولة دون التعرف عليها باحثة عن مبتغاها، كما أبصرت الرضيعة المجني عليها حديثة الولادة ووالدتها فتوددت لهما وذويهما ورافقتهم إبان وجودهم بالغرفة المخصصة عقب ولادة الرضيعة المجني عليها مستغلة انفرادها بوالدة المجني عليها لعدة دقائق، فغافلتها آنذاك وخطفت الرضيعة وخبأت الرضيعة بملابسها وذلك خشية اكتشاف فتمكنت من ارتكاب جريمتها.



