ليلة العيد في التخشيبة.. حبس صانعة محتوى بالشيخ زايد

قررت جهات التحقيق حبس صانعة محتوى 4 أيام بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء في الشيخ زايد.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى، تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة، وبحوزتها هاتف محمول، بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى.

وبمواجهتها، اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.