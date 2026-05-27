التلاحم الوطني أساس التنمية والاستقرار.. محافظ البحيرة تستقبل وفود المهنئين بعيد الأضحى

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، اليوم بمجمع دمنهور للثقافة، وفود المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك في أجواء اتسمت بالمحبة والود وروح التآخي التي تجمع أبناء الوطن في مختلف المناسبات الدينية والوطنية.

وشهدت مراسم الاستقبال حضور وتهنئة القيادات التنفيذية ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الأزهر الشريف والأوقاف والكنيسة، حيث تم تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، في مشهد عكس عمق الروابط الوطنية وقوة النسيج المجتمعي الذي تتميز به محافظة البحيرة.

وأكدت محافظ البحيرة خلال اللقاء أن المناسبات الدينية تمثل فرصة مهمة لتعزيز قيم المحبة والتسامح والتكاتف بين أبناء المجتمع، مشيرةً إلى أن حالة الترابط والتلاحم بين المصريين تُعد أحد أهم عوامل قوة الدولة المصرية وداعماً رئيسياً لاستكمال جهود التنمية والبناء في مختلف القطاعات.

كما أعربت الدكتورة جاكلين عازر عن خالص تقديرها لروح التعاون والتنسيق المستمر بين جميع مؤسسات الدولة الأمنية والتنفيذية والدينية، مؤكدةً أن العمل بروح الفريق الواحد يعزز من قدرة المحافظة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحقيق المزيد من الإنجازات على أرض الواقع.

وفي ختام اللقاء، قدمت محافظ البحيرة التهنئة لأبناء المحافظة والشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيةً المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصرنا الغالية بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ الوطن ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يواصل الشعب المصري مسيرة العمل والتنمية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أكدت المحافظ استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة التنفيذية والخدمية خلال أيام العيد، لضمان انتظام الخدمات وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للاحتفال بعيد الأضحى المبارك في أمن واستقرار.