ألوان مُبهجة وفرحة.. بلالين الباعة تزين حدائق البحيرة في أول أيام العيد

شهدت حدائق ومتنزهات محافظة البحيرة، اليوم، أجواءً احتفالية مبهجة تزامنًا مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تزينت المداخل والساحات بألوان البالونات الزاهية التي حرص الباعة الجائلون على عرضها لإدخال البهجة والسرور على الأطفال والأسر المتوافدة للاحتفال بالعيد.





وامتلأت الحدائق بالأسر والشباب والأطفال منذ الساعات الأولى من الصباح، وسط حالة من الفرحة والسعادة، بينما انتشرت البالونات بأشكالها وألوانها المختلفة، لتصبح واحدة من أبرز مظاهر الاحتفال التي خطفت أنظار الصغار والتقطوا معها الصور التذكارية.





وأكد عدد من الباعة أن الإقبال هذا العام كبير، خاصة على البالونات الملونة والمضيئة، والتي أصبحت جزءًا أساسيًا من طقوس العيد داخل الحدائق والمتنزهات العامة، مشيرين إلى أن الأطفال يقبلون عليها بشكل لافت لما تضيفه من أجواء مرحة.

كما شهدت الحدائق تكثيفًا لأعمال النظافة والتأمين والتنظيم، بالتزامن مع توافد المواطنين للاحتفال بعيد الأضحى، وسط أجواء أسرية مميزة عكست فرحة الأهالي بالعيد



