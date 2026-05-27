محافظ القليوبية يشارك نزيلات دار الصديق للمسنات بالعبور فرحة عيد الأضحى المبارك

قام الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بزيارة دار الصديق للمسنات بمدينة العبور، لمشاركة نزيلات الدار احتفالاتهن بعيد الأضحى المبارك.



وخلال الزيارة، حرص المحافظ على الجلوس مع نزيلات الدار وتبادل الأحاديث الودية معهن، مقدماً التهنئة بعيد الأضحى المبارك، كما قام بتوزيع الورود والعيدية عليهن، في أجواء غلبت عليها مشاعر الود والفرحة والاهتمام الإنساني.

وأكد المحافظ أن رعاية كبار السن وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم يأتي على رأس أولويات الدولة، مشيراً إلى أن هؤلاء الأمهات لهن مكانة عظيمة في المجتمع لما قدمنه من عطاء وتضحيات على مدار سنوات طويلة، ويستحققن كل أوجه التقدير والرعاية.

كما تفقد المحافظ مستوى الخدمات المقدمة داخل الدار، موجهاً بضرورة الاستمرار في توفير أفضل أوجه الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للنزيلات، والعمل على تهيئة بيئة أسرية آمنة وداعمة تضمن لهن حياة كريمة.

ورافق المحافظ خلال الزيارة كل من الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، واللواء محمد معوض، السكرتير العام المساعد، وأميمة رفعت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية.

من جانبهن، أعربت نزيلات الدار عن سعادتهن البالغة بهذه الزيارة الإنسانية، مؤكدات أن مشاركة المحافظ لهن فرحة العيد كان لها بالغ الأثر في إدخال السرور إلى قلوبهن، وتعزيز شعورهن بالاهتمام والرعاية.