محافظ الغربية: عيد الأضحى فرصة لتعزيز المحبة والعمل لخدمة المواطنين

استقبل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، اليوم، بديوان عام المحافظة، المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بينهم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المدن، ووكلاء الوزارات، ومديرو الإدارات، وموظفو الديوان العام، بالإضافة إلى القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، والقيادات التنفيذي وممثلي الأحزاب السياسية، في أجواء سادها الفرح والبهجة بهذه المناسبة المباركة، بحضور المهندس حسام الدين عبده، نائب المحافظ، والعميد وائل فتحي، المستشار العسكري للمحافظة.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال اللقاء، أعرب المحافظ عن سعادته بهذه الزيارات، مشيرًا إلى أن عيد الأضحى المبارك يمثل فرصة لتعزيز روح المحبة والتلاحم بين أبناء الوطن، ونشر البهجة بين المواطنين، وترسيخ قيم التكافل والتراحم التي تعكس روح هذه المناسبة العطرة.

كما وجّه تهنئته لشعب مصر عامة، وأهالي الغربية خاصة، داعيًا الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على الجميع بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ الوطن ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية ستواصل عملها خلال إجازة العيد لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مع تكثيف المتابعة للأسواق والمجازر والمرافق العامة والحدائق والمتنزهات، لتوفير أجواء احتفالية آمنة ومريحة للأسر والعائلات خلال أيام العيد.

وشدد على أهمية تكاتف الجميع لمواصلة جهود التنمية والبناء، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تطلعات أبناء المحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.