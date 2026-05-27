لا تتجاهلها .. نصائح عند تخزين اللحوم خلال عيد الأضحى

تبحث الكثير من ربات البيوت ، خلال عيد الأضحى المبارك عن أفضل الطرق وأهم النصائح لتجميد اللحوم.

وفي هذا الصدد قدم المعهد القومي للتغذية تقرير كامل يشمل عدة نصائح للحفاظ على اللحوم عند تخزينها بالفريزر لأطول فترة ممكنة ..



- تجنب وضع اللحوم دون علبة لحفظ الطعام واحرص على وضعها في عبوات غيرة منفذة الهواء.

- تجنب تجميد اللحوم المفرومة لفترات طويلة، لأن صلاحيتها أقل من اللحوم العادية.





- تجنب التجميد البطيئ للحوم والحرص على اللجوء لطرق التجميد السريع.



- احرص على ترك مسافات بسيطة بين الأكياس داخل الفريزر لتسهيل التجميد السريع .

- تجنب غسل اللحوم قبل التجميد حتى لا تزيد نسبة الرطوبة والبكتيريا .

- يجب ضبط درجة حرارة الفريزر عند -18 درجة مئوية أو أقل .

