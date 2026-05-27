فيلم «Michael» يقترب من 800 مليون دولار عالميًا ويواصل حصد الإيرادات

يواصل فيلم السيرة الذاتية Michael تحقيق نجاحات كبيرة في شباك التذاكر العالمي، بعدما اقتربت إيراداته من حاجز 800 مليون دولار، ليصبح على مشارف دخول قائمة أعلى أفلام السير الذاتية الموسيقية تحقيقًا للإيرادات.

وبحسب تقارير عالمية، وصلت إيرادات الفيلم حتى الآن إلى نحو 788 مليون دولار عالميًا، بعد إضافة أكثر من 28 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، وفقًا لما نشره موقع geo.tv.

وفي سياق المنافسة، يقترب الفيلم من الرقم القياسي الذي حققه فيلم Bohemian Rhapsody، والذي سجل إيرادات بلغت 911 مليون دولار عالميًا.

فيلم Michael

ويركز الفيلم على المسيرة الفنية والجانب الإبداعي في حياة النجم العالمي مايكل جاكسون، متتبعًا مراحل النجومية التي حققها على المستوى العالمي، إلى جانب استعراض أبرز إطلالاته وعروضه الفنية التي رسخت مكانته كأيقونة موسيقية.

وينتهي العمل عند وفاة النجم عام 2009 عن عمر ناهز 50 عامًا.

وكانت الجهة المنتجة قد كشفت عن الإعلان الرسمي الأول للفيلم، الذي يتناول السيرة الذاتية لأسطورة الموسيقى العالمية مايكل جاكسون، المعروف بلقب "ملك البوب".

ويقوم ببطولة الفيلم جعفر جاكسون، نجل جيرماين جاكسون وشقيق النجم الراحل، في أول تجربة تمثيلية سينمائية له، حيث يجسد شخصية عمه في رحلة فنية وإنسانية تستعرض أبرز محطات حياته وصعوده إلى قمة الشهرة العالمية.

ويشارك في البطولة كل من مايلز تيلير وكولمان دومينغو، بينما يتولى الإخراج أنطوان فوكوا، المعروف بأعماله السينمائية الناجحة.