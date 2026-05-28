21 رحلة دولية تصل مطار مرسى علم ثاني أيام العيد

استقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الخميس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، 21 رحلة طيران دولية قادمة من عدة مطارات أوروبية، وذلك ضمن جدول تشغيل أسبوعي يتضمن وصول 164 رحلة منذ السبت الماضي وحتى غد الجمعة، في إطار الحركة السياحية المتزايدة الوافدة إلى مدن البحر الأحمر.

تسهيلات مكثفة لاستقبال الزائرين

وتواصل الجهات المختصة داخل المطار تكثيف جهودها لتسهيل إجراءات الوصول للسائحين القادمين، مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية المتبعة، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات ونقل الوفود السياحية إلى الفنادق والمنتجعات المختلفة بمدينة مرسى علم، لقضاء عطلاتهم والاستمتاع بالمقاصد الشاطئية المميزة التي تشتهر بها المدينة.

رحلات أوروبية من عدة دول

ووفقًا لجداول التشغيل المعلنة، تضمنت الرحلات الوافدة اليوم 10 رحلات قادمة من بولندا، و4 رحلات من التشيك، بالإضافة إلى رحلتين من ألمانيا و4 رحلات من إيطاليا، في مؤشر على استمرار الإقبال الأوروبي على السياحة بمدينة مرسى علم خلال موسم الإجازات.

زيادة الإقبال على سياحة البحر الأحمر

ويشهد مطار مرسى علم خلال الفترة الحالية انتظامًا في حركة الوصول من الأسواق الأوروبية المختلفة، حيث تستقبل المدينة رحلات من 12 دولة حول العالم، من بينها بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا، الأمر الذي يعكس تنامي الطلب على السياحة الشاطئية والاستجمام في مدن البحر الأحمر، خاصة مع ما تتمتع به المنطقة من شواطئ خلابة ومناخ مميز.