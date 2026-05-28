ثاني أيام العيد.. إقبال على الحدائق والرحلات النيلية بكفر الشيخ| صور

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، توافد المواطنين من مركز ومدينة دسوق والمراكز المجاورة على حديقة الأسرة والطفولة، لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وشهدت الحديقة، إلى جانب الرحلات النيلية بكورنيش النيل، إقبالًا كبيرًا من المواطنين وسط أجواء من البهجة والسرور والسعادة الغامرة.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع المرافق والخدمات، مع تحسين مستوى النظافة في الحدائق والمتنزهات العامة، والشوارع والميادين الرئيسية، وكورنيش النيل، لضمان استقبال الزوار في أجواء مناسبة، وتقديم أفضل الخدمات وتوفير سبل الراحة لهم خلال الاحتفالات.

ويقضي الآلاف من الأهالي الاحتفال بأجواء عيد الأضحى المبارك من خلال الرحلات النيلية في نهر النيل – فرع رشيد، حيث يقضون أوقاتًا مميزة على متن المراكب النيلية الثابتة والمتحركة.

كما يشارك المواطنون في العديد من الأنشطة الترفيهية، مثل الملاهي، مراكب التنزه، حديقة الحيوان، جلسات التصوير (فوتو سيشن)، سينما 9D، والمطاعم، مما يوفر لهم أجواء احتفالية مميزة على ضفاف النيل.