أخبار الوادي الجديد| المحافظ تتابع أعمال إحلال وتجديد الوحدة البيطرية بالراشدة.. وتوسعة طريق «موط القصر

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار الساعات الماضية كان من أهمها:

في مستهل جولتها بالداخلة وبتكلفة 7.5 مليون جنيه

محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال إحلال وتجديد الوحدة البيطرية بالراشدة

تفقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد،صباح اليوم، أعمال إحلال وتجديد الوحدة البيطرية بقرية الراشدة بمركز الداخلة، ومتابعة انتظام أعمال الذبح والخدمات المقدمة بمجزر القرية، يرافقها الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، والدكتور عصام الكومي مدير عام مديرية الطب البيطري بالمحافظة، وعددٌ من القيادات المعنية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لرفع كفاءة الخدمات البيطرية وتحسين منظومة الصحة العامة بالتزامن مع ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

واطلعت المحافظ على معدلات تنفيذ مشروع إحلال وتجديد الوحدة البيطرية، المُقامة على مساحة 200 م٢، بتكلفة 7.5 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الجارية نحو 25% ، بما يدعم تطوير خدمات الكشف والتحصين والرعاية البيطرية المقدمة بالقرية، مؤكدة ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والمواصفات الفنية المعتمدة لنهو الأعمال، تمهيدًا لافتتاح المشروع خلال العيد القومي للمحافظة.

كما تابعت انتظام أعمال ذبح الأضاحي بالمجان بالمجزر، ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية المنظمة؛ لضمان تقديم خدمة بيطرية آمنة للمواطنين، موجهةً بدراسة أعمال تطوير ورفع كفاءة المجزر؛ لدعم مستوى الخدمات المقدمة وتحسين بيئة العمل وفق الاشتراطات الفنية والصحية المعتمدة.

خلال جولتها بمركز الداخلة..

محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال توسعة طريق «موط / القصر وتطوير ميدان "الشعراوي"

تابعت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أعمال توسعة وتطوير طريق «موط / القصر» ومعدلات التنفيذ الجارية بميدان الشعراوي بمدينة موط ، يرافقها الأستاذ جهاد متولي رئيس مركز الداخلة، وعدد من القيادات التنفيذية والمعنيين؛ وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية بالمراكز.

واطلعت المحافظ على الأعمال التي شملت توسعة الحارات المرورية أمام المحال التجارية، وإعادة تنظيم الإتجاهات المرورية بعرض 9.5م، فضلًا عن إنشاء جزيرة وسطى وتجهيزها لاستكمال مراحل التطوير الحضاري المقبلة، والتي تتضمن أعمال الرصف والكهرباء واللاندسكيب.

كما تابعت أعمال تطوير ميدان "الشعراوي' لتنظيم الحركة وفصل المسارات وإعادة دمجها بصورة آمنة وانسيابية ، من خلال إنشاء دائرتين لتحديد اتجاهات الحركة وتقليل التداخل بين المركبات، إلى جانب استكمال أعمال تركيب "البردورات" والتجهيز لأعمال الرصف والكهرباء وتركيب المجسمات الجمالية بالميدان ، موجهةً بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية وفق المواصفات الفنية المقررة، وتركيب الإشارات المرورية اللازمة بمحيط الميادين العامة لتنظيم حركة سير المركبات والمشاة وتحقيق أعلى معدلات الأمان.

محافظ الوادي الجديد تشهد ذبح أضاحي " التضامن "لصالح عمال الوحدات المحلية والأسر المستحقة

تفقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، خلال جولتها الميدانية بمركز الداخلة اليوم، المجزر المطور بمدينة موط، لمتابعة انتظام أعمال ذبح الأضاحي التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، يرافقها الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز ، والدكتور عصام الكومي مدير عام مديرية الطب البيطري بالمحافظة.

وشهدت المحافظ إجراءات الكشف البيطري للأضاحي، والتي تضمنت ذبح 4 عجول مساهمةً من إحدى الجمعيات الأهلية بمناسبة العيد، تمهيدًا لتوزيع لحومها على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا وعمال النظافة والخدمات بالمركز. مشددةً على تخصيص بعض الأضاحي بكل مركز لصالح عمال النظافة بالتنسيق مع المديرية، كما تابعت انتظام سير العمل داخل المجزر ومستوى الجاهزية الفنية والتنظيمية، مؤكدةً استمرار المتابعة الميدانية لمنظومة المجازر وتكثيف أعمال الرقابة الصحية خلال أيام العيد؛ حفاظًا على سلامة المواطنين.