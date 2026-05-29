جامعة عين شمس: سرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج في أقرب وقت

أكد الدكتور رامي ماهر غالي، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، علي الالتزام بكافة الضوابط المنظمة للعملية الامتحانية بامتحانات الفصل الدراسي الثاني ، بما يضمن تحقيق الانضباط وتكافؤ الفرص بين الطلاب، مشيدًا بحسن التنظيم والتجهيزات المقدمة داخل لجان الامتحانات.

واشار إلي ضرورة توافر سبل الدعم والرعاية للطلاب، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير بيئة امتحانية مناسبة تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم في أجواء هادئة ومنظمة.

وأكد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب أهمية الانتهاء من أعمال التصحيح أولًا بأول، مشددًا على سرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج في أقرب وقت ممكن؛ تيسيرًا على الطلاب وحرصًا على انتظام العملية التعليمية وفق الجداول الزمنية المحددة.